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Полицейские Аркалыка спасли школьницу, упавшую в реку

Спасли школьницу, упавшую в реку Фото: Instagram/polisia_kostanay
В городе Аркалыке школьница сорвалась с моста в реку. Полицейские пришли на помощь и не дали девочке утонуть, передает Zakon.kz.

Сразу после поступившего на пульт "102" сообщения о происшествии на место прибыли сразу два экипажа автопатруля.

Полицейские Амиржан Тобылбаев и Дуйсенбай Сабитбеков незамедлительно спрыгнули в воду за девушкой. Школьницу вытащили на берег при помощи спасательного оборудования.


Полицейский Руслан Капсаматов оказал ей первую медицинскую помощь, сделав массаж сердца и откачав из легких воду. Затем полицейские передали пострадавшую в руки скорой медицинской помощи. Ее  госпитализировали. Поставлен диагноз – переохлаждение.

Позже оказалось, что 16-летняя школьница упала в воду по неосторожности.

Стоит отметить, что лишь недавно полицейские Костанайской области предотвратили суицид девушки.

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