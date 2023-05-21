Казахстанцы начали ЧМ по настольному теннису в ЮАР с побед
Фото: ttfrk.kz
В первый день соревнований на личном чемпионате мира по настольному теннису казахстанцы одержали две победы и потерпели одно поражение, сообщает Zakon.kz.
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Чемпионат стартовал в ЮАР, передает Федерация настольного тенниса РК.
Кирилл Герасименко – Амин Ахмадян (Иран) – 4:1;
Зауреш Акашева/Анастасия Лаврова – Аннетт Кауфманн/Сабина Винтер (Германия) – 1:3;
Кирилл Герасименко/Алан Курмангалиев – Али Альхадрави/Абдулазиз Бу Шулайби (Саудовская Аравия) – 3:1.
Ранее казахстанские теннисисты устроили победный фейерверк на кортах Европы.
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