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Казахстанцы начали ЧМ по настольному теннису в ЮАР с побед

Казахстанцы начали ЧМ по настольному теннису в ЮАР с побед Фото: ttfrk.kz
В первый день соревнований на личном чемпионате мира по настольному теннису казахстанцы одержали две победы и потерпели одно поражение, сообщает Zakon.kz.

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Чемпионат стартовал в ЮАР, передает Федерация настольного тенниса РК.

Кирилл Герасименко – Амин Ахмадян (Иран) – 4:1;

Зауреш Акашева/Анастасия Лаврова – Аннетт Кауфманн/Сабина Винтер (Германия) – 1:3;

Кирилл Герасименко/Алан Курмангалиев – Али Альхадрави/Абдулазиз Бу Шулайби (Саудовская Аравия) – 3:1.

Ранее казахстанские теннисисты устроили победный фейерверк на кортах Европы.

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