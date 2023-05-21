Казахстанцы начали ЧМ по настольному теннису в ЮАР с побед

Фото: ttfrk.kz

В первый день соревнований на личном чемпионате мира по настольному теннису казахстанцы одержали две победы и потерпели одно поражение, сообщает Zakon.kz.

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