Казахстанцы стартовали с побед на ЧМ по пинг-понгу

Фото: ttfrk.kz

В корейском городе Пусан проходит чемпионат мира по настольному теннису. В первый игровой день мужская, женская сборные Казахстана обыграли соперников из Саудовской Аравии и Австралии, сообщает Zakon.kz.

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Айдос Кенжигулов - Али Альхадрави 3:2;

Алан Курмангалиев - Абдулазиз Шулайби 3:0. Фото: ttfrk.kz

"В этом матче мы были фаворитами. По плану Кирилл даёт два очка и одно Алан или Айдос. В итоге выиграли 3:0. Соперником Айдоса был лидер сборной Саудовской Аравии. В первой партии казахстанец сыграл активно, потом начал пассивничать, не разобрался с приёмами подач, но в процессе матча восстановился и всё завершилось для нас хорошо.Алан Курмангалиев легко одолел своего оппонента, у которого практически не было никаких шансов", сказал тренер-консультант сборной страны Дмитрий Левенко. Женщины. Казахстан - Австралия 3:2 Зауреш Акашева - Фан Цзянь Лэй 2:3;

Сарвиноз Миркадирова - Мишель Бромли 3:0;

Анастасия Лаврова - Мелисса Тэппер 3:1;

Сарвиноз Миркадирова - Фан Цзянь Лэй 0:3;

Зауреш Акашева - Мишель Бромлиe 3:2. Фото: ttfrk.kz "На чемпионате мира не бывает слабых соперников. Сегодня впервые в нашей истории мы играли со сборной Австралии, в составе которой есть китаянка Фан Цзянь Лэй, участница шести летних Олимпиад. Опытнейшая спортсменка, играет пером - азиатской хваткой. Зауреш, Сарвиноз, Анастасия проявили настоящий командный дух, боролись за каждое очко и это принесло успех. Мы выдержали тактически, были прекрасные длинные и быстрые розыгрыши", - сказал тренер сборной. Также он сообщил, что очень рад победному старту на чемпионате мира. Читайте также Серия А: встреча лидера с аутсайдером и схватка "быков" с "волками" "Интер Майами" разошелся миром с бывшим клубом Лионеля Месси Суд отклонил иск футболиста Бензема к министру внутренних дел Франции

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