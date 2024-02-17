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Казахстанцы стартовали с побед на ЧМ по пинг-понгу

настольный теннис Фото: ttfrk.kz
В корейском городе Пусан проходит чемпионат мира по настольному теннису. В первый игровой день мужская, женская сборные Казахстана обыграли соперников из Саудовской Аравии и Австралии, сообщает Zakon.kz.

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Мужчины. Казахстан – Саудовская Аравия 3:0

  • Кирилл Герасименко - Халид Альшареиф 3:0;
  • Айдос Кенжигулов - Али Альхадрави 3:2;
  • Алан Курмангалиев - Абдулазиз Шулайби 3:0.
спортсмены

Фото: ttfrk.kz


"В этом матче мы были фаворитами. По плану Кирилл даёт два очка и одно Алан или Айдос. В итоге выиграли 3:0. Соперником Айдоса был лидер сборной Саудовской Аравии. В первой партии казахстанец сыграл активно, потом начал пассивничать, не разобрался с приёмами подач, но в процессе матча восстановился и всё завершилось для нас хорошо.Алан Курмангалиев легко одолел своего оппонента, у которого практически не было никаких шансов", сказал тренер-консультант сборной страны Дмитрий Левенко.

Женщины. Казахстан - Австралия 3:2

  • Зауреш Акашева - Фан Цзянь Лэй 2:3;
  • Сарвиноз Миркадирова - Мишель Бромли 3:0;
  • Анастасия Лаврова - Мелисса Тэппер 3:1;
  • Сарвиноз Миркадирова - Фан Цзянь Лэй 0:3;
  • Зауреш Акашева - Мишель Бромлиe 3:2.
спортсмены

Фото: ttfrk.kz

"На чемпионате мира не бывает слабых соперников. Сегодня впервые в нашей истории мы играли со сборной Австралии, в составе которой есть китаянка Фан Цзянь Лэй, участница шести летних Олимпиад. Опытнейшая спортсменка, играет пером - азиатской хваткой. Зауреш, Сарвиноз, Анастасия проявили настоящий командный дух, боролись за каждое очко и это принесло успех. Мы выдержали тактически, были прекрасные длинные и быстрые розыгрыши", - сказал тренер сборной.

Также он сообщил, что очень рад победному старту на чемпионате мира.

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