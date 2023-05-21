Димаш анонсировал выход нового клипа в свой день рождения

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген обратился к поклонникам, пообещав им представить новую песню в свой день рождения – 24 мая, сообщает Zakon.kz.

Об этом сам певец написал в Instagram.





По его словам, новая работа будет посвящена его жизни.

"Жизнь — это несравненный гигантский корабль, где меняются черное и белое, добро и зло, радость и печаль. Всем слушателям, которые мотивируют меня терпеть и ужасные волны, и бури месяца, эта песня, которая выйдет накануне моего дня рождения. Эта работа о моей жизни". Димаш Кудайберген

Димаш пообещал, что видеоклип выйдет на его YouTube-канале 24 мая.

Ранее Димаш опубликовал в Instagram видео возвращения в Казахстан с главой государства Касым-Жомартом Токаевым.