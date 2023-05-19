Димаш опубликовал видео возвращения с Токаевым в Казахстан
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген в Instagram опубликовал видео возвращения в Казахстан с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.
Ранее артист выступил для лидеров стран Центральной Азии и Си Цзиньпина.
"На воздушном судне с главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем", – подписал пост певец.
Ранее Димаш опубликовал фото с Токаевым в самолете.
17 мая президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.
В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов.
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