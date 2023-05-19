Димаш опубликовал видео возвращения с Токаевым в Казахстан

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген в Instagram опубликовал видео возвращения в Казахстан с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: