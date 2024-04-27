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Димаш поделился с поклонниками клипом к своей новой песне

певец, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 22:20 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поделился с поклонниками клипом к своей новой песне, сообщает Zakon.kz.

Ролик он разместил в Instagram.

"Дорогие друзья! Накануне выхода клипа к моей новой песне Smoke мы решили показать часть ролика для хорошего настроения. Надеюсь, это не даст вам скучать. Совсем скоро мы увидимся в Будапеште и Стамбуле. Хотели бы услышать новую песню на концертах? Жду встречи с вами!" – написал артист.

Поклонники Димаша оценили клип и заявили, что уже ждут его концертов в Венгрии.

– Спасибо, нам нравится. Увидимся на следующей неделе, Димаш, и не терпится услышать это вживую.

– Эффект неожиданности, плюс потрясающая песня, Димаш! Жду концерта и этого выступления в Будапеште! С любовью.

– Это так электризует и потрясающе! С наилучшими пожеланиями на предстоящих концертах!!

Ранее, 26 апреля 2024 года, Димаш обратился к своим поклонникам. Причина – новая песня на английском языке. Артист рассказал, что его новая композиция Smoke теперь доступна на всех музыкальных платформах.

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