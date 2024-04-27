Димаш поделился с поклонниками клипом к своей новой песне

Ролик он разместил в Instagram.

Поклонники Димаша оценили клип и заявили, что уже ждут его концертов в Венгрии.

– Спасибо, нам нравится. Увидимся на следующей неделе, Димаш, и не терпится услышать это вживую.

– Эффект неожиданности, плюс потрясающая песня, Димаш! Жду концерта и этого выступления в Будапеште! С любовью.

– Это так электризует и потрясающе! С наилучшими пожеланиями на предстоящих концертах!!