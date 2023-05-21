Глава МВД Турции обвинил Швецию во вмешательстве в президентские выборы

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что правительство Швеции пытается вмешаться в президентские выборы в стране, сообщает Zakon.kz.

По мнению министра, Стокгольм финансирует ассоциацию, которая оказывает давление на избирательную комиссию и наблюдателей, пишет газета Aydınlık.

Сулейман Сойлу заявил, что ассоциация под названием "Oy ve Ötesi" не должна находиться у избирательных урн, так как ее члены давят на граждан и угрожают полиции уйти с этими урнами.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём выразил уверенность, что страна станет членом НАТО вне зависимости от итогов выборов в Турции.

21 мая в Турции произошло сильное землетрясение.