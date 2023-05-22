Премьер-министр Индии высказался за реформу ООН, иначе организация останется "говорильней"
Фото: Instagram/narendramodi
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал реформировать ООН, выразив мнение, что созданные в прошлом веке организации не соответствуют "нынешним реалиям" мира, сообщает Zakon.kz.
Заявление он сделал в воскресенье, 21 мая выступая на заседании G7, передает The Economic Times.
"Почему ООН, которая была создана с целью сохранения мира, не в состоянии предотвратить конфликты?" - спросил премьер-министр.
Он решительно выступил за реформу международной организации и заявил, что если ООН и Совет Безопасности не будут отражать реалии современного мира и не будут слышать голос "Глобального Юга", то они так и останутся "говорильней".
Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что Совет Безопасности ООН и институты Бреттон-Вудской системы нуждаются в реформировании, чтобы привести их в соответствие с "реалиями сегодняшнего мира".
Саммит G7 в Хиросиме завершил работу 21 мая.
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