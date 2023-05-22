Морозы могли стать причиной массовой гибели рыбы в СКО

Экологи Северо-Казахстанской области дали предварительное заключение причин массовой гибели рыбы в озере Теренколь, сообщает Zakon.kz.

В озере Теренколь близ села Аралагаш Аккайынского района Северо-Казахстанской области были обнаружены тушки погибших рыб. Сообщается, что 25 апреля было собрано 100 кг погибших карасей, передает Петропавловск.news.

На место выехали сотрудники департамента экологии региона. Они на месте отобрали образцы для исследования: пробы воды и тушки погибшей рыбы.

"Запланировано заседание межведомственной рабочей группы с целью установления причины гибели рыбы. Предварительная причина замора: промерзание мелководных участков водоёма до дна". Азамат Бектасов, руководитель департамента экологии Северо-Казахстанской области

В департаменте также отметили, что собранные тушки погибшей рыбы были утилизированы.

Несколько похожих случаев произошло за последнее время в разных регионах Казахстана. Корреспонденты Zakon.kz выясняли причины массового замора рыбы и методы предотвращения гибели водной фауны.