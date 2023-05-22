Золотые медали завоевали казахстанские фехтовальщики на Кубке мира

Сборная Казахстана по фехтованию в дисциплине "шпага" завоевали "золото" на Кубке мира в столице Турции, сообщает Zakon.kz.

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Исторические золотые медали казахстанская мужская сборная фехтовальщиков собрала в Стамбуле. Наши спортсмены стали лучшими в дисциплине "шпага", передает KazInform со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

Сборная Казахстана в составе Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертай стала победителем командных состязаний. В финале они встретились с командой из Нидерландов и одолели соперников со счетом 34:20.

Сначала казахстанцы выиграли у Колумбии (45:41). Затем уверенно победили Италию (45:31). В 1/4 финала наши шпажисты в напряженном поединке одолели аргентинцев (45:44). В полуфинале взяли верх над Испанией (45:32).

Всего в турнире приняли участие 350 спортсменов из 45 стран мира.

Ранее сообщалось, что казахстанцы начали Чеспионат мира по настольному теннису в ЮАР с побед. В первый день соревнований на личном чемпионате мира по настольному теннису казахстанцы одержали две победы, но потерпели одно поражение

