Юниорская команда Казахстана завоевала "золото" Кубка мира по фехтованию в Бахрейне
Фото: olympic.kz
Юниорская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Манаме, сообщает Zakon.kz.
В командных соревнованиях Казахстан представили Нуржан Абжанов, Алексей Касаткин, Габидин Мустафин, Кирилл Проходов.
В четвертьфинале наши шпажисты оказались сильнее Саудовской Аравии, победив со счетом 45:36. Затем в 1/2 казахстанцы разгромили Китай – 45:25.
Решающий матч Казахстан провел против Франции. По ходу противостояния наша команда уступала, однако смогла совершить камбэк и победить со счетом 44:43.
Добавим, что у девушек Каролина Фомина, Кристина Красикова, Наталья Зинякова и Арина Яковлева стали четвертыми.
Ранее Казахстан завоевал "серебро" юниорского Кубка мира по фехтованию.
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