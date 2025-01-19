Юниорская команда Казахстана завоевала "золото" Кубка мира по фехтованию в Бахрейне

Юниорская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Манаме, сообщает Zakon.kz.

В командных соревнованиях Казахстан представили Нуржан Абжанов, Алексей Касаткин, Габидин Мустафин, Кирилл Проходов.

В четвертьфинале наши шпажисты оказались сильнее Саудовской Аравии, победив со счетом 45:36. Затем в 1/2 казахстанцы разгромили Китай – 45:25.

Решающий матч Казахстан провел против Франции. По ходу противостояния наша команда уступала, однако смогла совершить камбэк и победить со счетом 44:43.

Добавим, что у девушек Каролина Фомина, Кристина Красикова, Наталья Зинякова и Арина Яковлева стали четвертыми.

Ранее Казахстан завоевал "серебро" юниорского Кубка мира по фехтованию.