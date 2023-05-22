Армения повторно обратилась в ООН для открытия Лачинского коридора

Армения снова отправила запрос в Международный суд ООН об открытии Лачинского коридора. Это второе обращение за этот год, сообщает Zakon.kz.

Представитель по международным правовым вопросам Армении Егише Киракосян рассказал, что Ереван повторно обратился в Гаагский суд для беспрепятственного открытия Лачинского коридора. К такой мере армянская сторона обратилась после установки контрольно-пропускного пункта на дороге, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах, пишет Газета.ру.

"После установки КПП на дороге Армения – Арцах – Армения мы во второй раз обратились в Международный суд ООН. Ереван ожидает, что Гаага применит к Баку временную меру, потребовав беспрепятственного движения по Лачинскому коридору, до вынесения окончательного решения по нашему иску". Егише Киракосян

Политик так же отметил, что Азербайджан не выполняет постановление суда Гааги, вынесенные ранее.

Напомним, что 31 января стало известно, что Армения обратилась в Международной суд ООН, чтобы добиться от Азербайджана разблокирования коридора в Нагорном Карабахе. Азербайджан подал встречный иск. 24 февраля Международный суд ООН предписал Азербайджану немедленно разблокировать Лачинский коридор.