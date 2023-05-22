Коневоды Мангистау просят поддержки у государства

Заводчики адайской породы коней просят государство увеличить им субсидии, потому что нынешние выплаты не покрывают расходов, сообщает Zakon.kz.

Живущие в Мангистауской области коневоды получают от государства выплаты на содержание животных. Но начисления, назначенные властями, не покрывают расходы животноводов, говорят они. Только на корма в месяц у заводчиков уходит порядка 50 тысяч. Получают же от государства коневоды около 20 тысяч тенге субсидий. При этом, отмечают они, уникальная порода адайских лошадей, выступая на скачках, показывает высокие результаты на международном уровне, передает 24kz.

"Конечно, фермерам, которые выращивают адайскую лошадь, необходима поддержка правительства. У нас бы появилось больше возможностей заниматься селекцией и разведением. Столько лет люди трудятся, но эта порода до сих пор не взяла свой сертификат, как племенное животное". Алеке Болек, фермер

У фермера Болек лошади адайской породы. Выступая на скачках, они часто выходили победителями. В этом году лошадь по кличке Кокжендет прошла отборочный этап республиканской байги "Ұлы дала жорығы". А в прошлом году скакун Даукара был в составе команды "Кокмойнак", завоевавшей лидерство в забеге на 1200 километров. Тогда всему миру была продемонстрирована сила и стойкость казахских коней и всадников.

Ранее президент Токаев назвал адайскую породу лошадей уникальным достоянием Мангистау, а также поручил правительству приступить к работе по научному признанию и воспроизводству адайской породы в качестве племенного животного.

Однако фермеры Мангистауской области признают, что в этом году еще не получили положенные выплаты. При этом только в Саина Шапагатова Тупкараганского района больше 20 коневодов занимаются разведением адайской породы.

К слову, условий для тренировки скакунов у коневодов также нет. Им приходится готовить животных в степи, в непредназначенных для этого условиях.

В начале апреля сотни фермеров Актобе вышли на мирный митинг с требованием пересмотреть меры господдержки. Их не устраивает возможная отмена субсидий и повышение ставок по кредитам.

