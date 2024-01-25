Аксакалы Мангистау поблагодарили Токаева за поддержку в укреплении статуса казахской лошади адайской породы

25 января в Доме дружбы в Актау представители Минсельхоза и Минюста вручили Ассоциации объединении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Племенная порода лошади "Адай" свидетельство на исключительное право использования бренда "адайская лошадь", сообщает Zakon.kz.

Таким образом особые свойства казахской лошади породы "Адай" теперь закреплены юридически, отмечает пресс-служба акима Мангистауской области.

В ноябре 2022 года, в ходе рабочего визита в Мангистаускую область, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил провести научное признание адайской лошади как самостоятельной породы.

Для этого специалисты Казахского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства прибыли в Мангистау. С применением современных технологий эксперты провели научную апробацию для определения генетической структуры лошадей.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Заместитель директора Национального института интеллектуальной собственности Айдын Артыкова рассказала, что, учитывая результаты исследовательских работ, особенности казахской лошади адайской породы теперь защищены юридически. Это предоставит коневодам дополнительные механизмы для сохранения, разведения и продвижения адайской породы, а также способствует популяризации национальных игр, включая Кокпар и Байге.

"Национальный институт интеллектуальной собственности всегда тщательно следит за охраной и защитой национальных брендов. Кроме Алматинского апорта, зарегистрированного как географическое указание, "Казпатент" также запатентовал породу лошади "Адай". Научный подход и соответствие критериям патентоспособности, таким как новизна, отличимость, однородность и стабильность, позволили ей стать национальным брендом. Помимо исключительных прав, владельцу патента предоставляется 30-летний срок охраны. Патенты выданы не только на саму породу "Адай", но и на 2 типа и 3 заводские линии", – сообщила Айдын Артыкова.

Председатель совета ветеранов Мангистауской области Серикбай Тулетов выразил благодарность Президенту Казахстана за поддержку в укреплении статуса казахской лошади адайской породы.

"Специалисты выполнили огромную работу для признания казахской адайской лошади национальным брендом. Для этого в Мангистау были приглашены члены Специальной государственной комиссии Комитета Государственной инспекции Министерства сельского хозяйства. Эксперты охватили все районы региона, обследовав более 1400 казахских лошадей адайской породы. Результаты подтвердили уникальность адайской лошади. От имени аксакалов Мангистау выражаем благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарта Токаеву за поддержку в укреплении статуса казахской адайской лошади", – подчеркнул Серикбай Тулетов.

Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что получение патента для казахской лошади породы "Адай" отражает стратегическое значение в сохранении и продвижении национальных ценностей, поддерживая тем самым развитие селекционных программ и способствуя укреплению статуса этой породы как национального бренда.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

"По поручению президента, была проведена работа благодаря которой казахская лошадь адайской породы теперь является национальным брендом Казахстана. Это важное достижение, вызывающее чувство гордости. Наша основная цель – сохранить нашу национальную идентичность, уважая наследие предков. Государственное признание открывает перспективы для сохранения породы, включая уникальные генетические свойства и культурное наследие, развитие селекционных программ и повышение качества породы. Этот статус также поддержит участие в международных программах и привлечение туристов", – отметил глава региона.

Казахская лошадь адайской породы была выведена на основе многолетней народной селекции местной популяции лошадей на территории Арало-Каспийской низменности. Лошади этой породы хорошо приспособлены к суровым местным природно-климатическим условиям и имеют отличные черты экстерьера, крепкую конституцию, исключительную выносливость, абсолютную приспособленность к условиям содержания.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Свои уникальные особенности казахская лошадь адайской породы демонстрировала на международном турнире, который прошел 4 ноября 2023 года в селе Кендирли, где адайскую лошадь оценивали шесть судей Международной федерации конного спорта, включая экспертов из ОАЭ.

На этом соревновании лошадь адайской породы по кличке Кок жебе одержала победу, пройдя 100-километровую дистанцию за впечатляющие 4 часа 48 минут 36 секунд. Этот успех принес животному золотую медаль и первое место.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Казахская лошадь породы "Адай" также проявила свое упорство и выдающиеся характеристики на соревнованиях в 2022 году. Тогда команда "Кокмойнак" из Мангистау заняла первое место на республиканском марафоне "Улы Дала Жорыгы" проехав 1200 километров на адайской лошади.

В 2023 году на этом же марафоне мангистауский наездник на адайской лошади установил рекорд, преодолев 1300 км от Астаны до Туркестана всего за 98 часов 44 минуты 47 секунд на одной лошади.