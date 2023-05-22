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Десятки несанкционированных свалок выявили экологи СКО

Десятки несанкционированных свалок выявили экологи СКО Фото: pixabay
Сотрудники Департамента экологии Северо-Казахстанской области обнаружили более сорока незаконных свалок в районах региона. Более двух десятков из них находятся в адмцентре, Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Мобильная рабочая группа из экологов, полицейских и сотрудников акимата объехала несколько районов Северо-Казахстанской области и Петропавловск. В ходе мониторинга были выявлены десятки незаконных мест скопления мусора, пишет Петропавловск.news.

"В ходе выездов по Петропавловску зафиксировано 25, по Кызылжарскому району – 12, по Жамбылскому району – 1, по Есильскому району – 1, по Мамлютскому району – 8 несанкционированных мест размещения отходов, 3 – с нарушением установленных границ. Для их ликвидации и привлечения к ответственности виновных лиц направлены письма в акиматы и полицию". Азамат Бектасов, руководитель Департамента экологии региона

Из 47 выявленных мусорных свалок уже устранили десять, сообщает руководитель Департамента экологии СКО. Работа по другим незаконным местам скопления мусора будет продолжаться, заверили экологи.

Свалка строительного мусора – проблема. Ранее корреспонденты Zakon.kz рассказывали, как призвать соседей или строительную организацию уважать не только тишину и спокойствие, но и общее пространство.

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Мария Мельникова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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