Десятки несанкционированных свалок выявили экологи СКО

Сотрудники Департамента экологии Северо-Казахстанской области обнаружили более сорока незаконных свалок в районах региона. Более двух десятков из них находятся в адмцентре, Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Мобильная рабочая группа из экологов, полицейских и сотрудников акимата объехала несколько районов Северо-Казахстанской области и Петропавловск. В ходе мониторинга были выявлены десятки незаконных мест скопления мусора, пишет Петропавловск.news.

"В ходе выездов по Петропавловску зафиксировано 25, по Кызылжарскому району – 12, по Жамбылскому району – 1, по Есильскому району – 1, по Мамлютскому району – 8 несанкционированных мест размещения отходов, 3 – с нарушением установленных границ. Для их ликвидации и привлечения к ответственности виновных лиц направлены письма в акиматы и полицию". Азамат Бектасов, руководитель Департамента экологии региона

Из 47 выявленных мусорных свалок уже устранили десять, сообщает руководитель Департамента экологии СКО. Работа по другим незаконным местам скопления мусора будет продолжаться, заверили экологи.

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