Почему дети играют в опасные игры

Семейный психолог Евгений Кульгавчук отмечает, что дети в большинстве своем любопытны и познают мир. По его словам, у них еще не набран негативный опыт: для них все увлекательно, а не опасно или безопасно, сообщает Zakon.kz.

Кроме этого, продолжает специалист, многие взрослые также продолжают увлекаться активными видами спорта, такими как горные лыжи, гонки на мотоциклах и др.

Поэтому дело еще не только в опыте, то и в свойствах темперамента.

Психолог предлагает вспомнить фразу "Что наша жизнь? Игра". Или "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее".

"Если психика справляется, то, действительно, ребенок порой учится не бояться, рисковать, проявляет смелость, волю к победе и достижению цели". Евгений Кульгавчук

В продолжении, как сказано в публикации "АиФ", он отмечает, что многие игровые виды спорта основаны на этих принципах: азарт, состязание, горечь поражения или восторг победы.

"Так что движение вперед укрепляет не только психику детей, но и психику взрослых. Но, конечно, нужно помнить и напоминать и о безопасности", — подчеркивает специалист.

Кульгавчук считает, что отсутствие внимания со стороны родителей отчасти может вылиться в такое поведение детей. Но не всегда.

"Конечно, если ребенок полностью свободен в выборе действий, то у него и шире возможности, и выше вероятность попасть в беду. Иногда и дети пытаются привлечь к себе внимание любыми "выходками", и не только рискованным поведением, но и агрессивным поведением". Евгений Кульгавчук

В заключении психолог заявляет, что важно соблюдать режим труда и отдыха, и выделять время на общение с детьми, иметь с ними совместные хобби.

"Это сближает. Совместные впечатления, например, походы, игры, путешествия развивают как детей, так и родителей, и их отношения", – подытожил он.

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