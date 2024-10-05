Почему не стоит запивать булочки алкоголем, объяснил психотерапевт

Психотерапевт Евгений Кульгавчук предупредил, что существует ряд продуктов, употребление которых негативно влияет на эмоциональное состояние человека, сообщает Zakon.kz.

Их специалист перечислил газете "Взгляд".

На первом месте в списке вредных для психики продуктов он расположил алкоголь. По его словам, возникающая на фоне приема спиртного эйфория довольно быстро сменяется дисфонией – пониженным настроением с элементами раздражительности и неприязни к окружающим людям.

"Слабость, усталость, апатия обусловлены недостатком глюкозы в крови, нервозность может быть связана с дефицитом магния. Снижаются когнитивные функции мозга", – объяснил психотерапевт.

По словам Кульгавчука, схожий эффект на психику оказывают мучные и кондитерские изделия. Он предупредил, что легкоусвояемые углеводы провоцируют перепады настроения, а сопутствующее злоупотреблению булками ожирение приводит к понижению самооценки и не способствует энергичному образу жизни в целом.

"Значительно повышает риск депрессии и сахар, так как он вызывает дисбаланс инсулина и глюкозы и истощает запасы витаминов группы В, необходимых для здоровья нервной системы", – добавил он.

Также, по словам психотерапевта, вредят ментальному здоровью кофе и энергетики, так как при злоупотреблении этими напитками нервная система буквально "изнашивается".

"При длительном употреблении кофеина организм адаптируется к его действию и начинает производить больше рецепторов аденозина. И тогда для достижения того же эффекта нужно увеличивать дозу кофе", – отметил он.

Провоцирующими проблемы с психикой продуктами Кульгавчук также назвал жирное красное мясо, мясные полуфабрикаты и фастфуд. По его словам, переваривание этих продуктов отнимает у человека много энергии, из-за чего он чувствует себя разбитым.

Специалист подчеркнул, что нет ничего плохого в том, чтобы употреблять фастфуд время от времени, но регулярное употребление таких продуктов вместе со сладкой газировкой может повышать вероятность развития депрессии на 40%.

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