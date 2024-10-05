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Почему не стоит запивать булочки алкоголем, объяснил психотерапевт

булочки, сдоба, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 14:57 Фото: freepik
Психотерапевт Евгений Кульгавчук предупредил, что существует ряд продуктов, употребление которых негативно влияет на эмоциональное состояние человека, сообщает Zakon.kz.

Их специалист перечислил газете "Взгляд".

На первом месте в списке вредных для психики продуктов он расположил алкоголь. По его словам, возникающая на фоне приема спиртного эйфория довольно быстро сменяется дисфонией – пониженным настроением с элементами раздражительности и неприязни к окружающим людям.

"Слабость, усталость, апатия обусловлены недостатком глюкозы в крови, нервозность может быть связана с дефицитом магния. Снижаются когнитивные функции мозга", – объяснил психотерапевт.

По словам Кульгавчука, схожий эффект на психику оказывают мучные и кондитерские изделия. Он предупредил, что легкоусвояемые углеводы провоцируют перепады настроения, а сопутствующее злоупотреблению булками ожирение приводит к понижению самооценки и не способствует энергичному образу жизни в целом.

"Значительно повышает риск депрессии и сахар, так как он вызывает дисбаланс инсулина и глюкозы и истощает запасы витаминов группы В, необходимых для здоровья нервной системы", – добавил он.

Также, по словам психотерапевта, вредят ментальному здоровью кофе и энергетики, так как при злоупотреблении этими напитками нервная система буквально "изнашивается".

"При длительном употреблении кофеина организм адаптируется к его действию и начинает производить больше рецепторов аденозина. И тогда для достижения того же эффекта нужно увеличивать дозу кофе", – отметил он.

Провоцирующими проблемы с психикой продуктами Кульгавчук также назвал жирное красное мясо, мясные полуфабрикаты и фастфуд. По его словам, переваривание этих продуктов отнимает у человека много энергии, из-за чего он чувствует себя разбитым.

Специалист подчеркнул, что нет ничего плохого в том, чтобы употреблять фастфуд время от времени, но регулярное употребление таких продуктов вместе со сладкой газировкой может повышать вероятность развития депрессии на 40%.

Ранее эндокринолог рассказала, почему выпирает живот и копится жир на талии. По словам доктора, такая реакция у организма может быть из-за выработки кортизола на фоне стресса, но это не единственная причина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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