Теннисист Дмитрий Попко выиграл 20-й титул в карьере

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко, занимающий в рейтинге АТР 413-ю строчку, стал победителем турнира серии ITF World Tennis Tour 25 в Пенсаколе (США). Этот трофей стал для него 20-м в его карьере профессионального теннисиста, сообщает Zakon.kz.

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Юбилейный 20-й титул казахстанец завоевал на грунтовых кортах американского города Пенсакола (штат Флорида), где завершился турнир с призовым фондом 25 000 долларов. В финале одиночного разряда Дмитрий Попко уверенно обыграл хозяина площадок – Эйдена Кима (№923 АТР) в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

По ходу данного турнира Дмитрий на старте победил двух американцев Исайю Строда (1040 место АТР) и Джона Брасвелла (1966 место АТР). Затем на пути к финалу сломил сопротивление британца Блю Бейкера (№697 АТР) и доминиканца Роберто Сида Суберви (№658 АТР).





Фото: Instagram/dmitrypopko

Последний раз Дмитрий побеждал на турнирах два года назад, когда стал лучшим на ATP Chalenger 80, в португальском Лиссабоне.

Трофей в Пенсаколе Дмитрий Попко принимает в качестве молодого отца. Два месяца назад стало известно, что он является отцом ребенка знаменитой российской фигуристки, первой чемпионки Олимпийских игр в истории России в женском одиночном катании – Аделины Сотниковой.

