В Казахстане выросли цены на рис и говядину

На прошлой неделе цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 0,2%, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства торговли и интеграции, продолжается невысокий сезонный рост цен на овощи – капусту, лук, морковь, картофель. Также отмечается повышение на рис и говядину. Цены на хлеб, курицу, масло, молоко, кефир, соль и творог стабильны.

Кроме того, третий месяц подряд продолжается снижение цены на гречку. За неделю снизились цены на яйца, муку, сахар и рожки.

За неделю в среднем по стране рост цены на рис составил 0,7%, по регионам наибольший индекс – в Улытауской, Карагандинской, Алматинской и Туркестанской областях.

По данным акимата Кызылординской области, на сегодня заготовлен резерв продукта в количестве 6 тыс. тонн по цене 380 тенге. 7 регионов закупили у производителей Кызылординского региона 1021 тонну риса.

Вице-премьер поручил Минторговли совместно с Минсельхозом провести в ближайшее время встречу с рисоводами страны для выявления причин роста цен и актуальных проблем бизнеса.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков рассказал, о наличии запасов прошлогоднего урожая на межсезонье и результатах сбора раннего урожая.

"Запасы картофеля по республике составляют 107,6 тыс. тонн при потребности населения до конца мая в 40,7 тыс. тонн, до конца июня – в 101,7 тыс. тонн. Таким образом, общий баланс по этому овощу по стране на май-июнь обеспечен, а регионам с балансом по картофелю ниже требуемого уровня необходимо договориться с поставками из других регионов". Ербол Тасжуреков

По его словам, есть контракты на поставку ранних овощей с южных областей в мае на 1,3 тыс. тонн (Жамбылская и Жетысуская области и Шымкент), в июне на 5,6 тыс. тонн (Жетысуская, Актюбинская, Жамбылская области и Шымкент). Договоры на поставку импортного картофеля общим объемом 12,4 тыс. тонн (ЗКО, ВКО, Актюбинская область, Алматы и Астана).

"В Туркестанской области с первой декады мая ведется сбор раннего картофеля в объеме 5,8 тыс. тонн. В июне ожидается валовый сбор в объеме 109,5 тыс. тонн, в июле – 108,8 тыс. тонн. Кроме того, в Алматинской области планируется сбор раннего картофеля на 37,8 тыс. тонн, в июне – на 3,5 тыс. тонн, в июле – на 34,3 тыс. тонн", – сказал Ербол Тасжуреков.

Также есть запасы моркови прошлогоднего урожая также имеются в пределах требуемой обеспеченности. Есть договоры на поставку импортной моркови в объеме 2,9 тыс. тонн (Жамбылская, ЗКО, ВКО, Актюбинская область, Алматы, Шымкент и Астана). Валовый сбор ранней моркови в Туркестанской области ожидается в объеме 30,3 тыс. тонн, из них в июне – 980 тонн, в июле – 29,3 тыс. тонн.

Если на май уровень прошлогодних запасов лука и купусты по стране составляет в пределах требуемой обеспеченности, то на июнь уже не хватает. Договоры на поставку импортного лука составляют 4,5 тыс. тонн. В июне-июле ожидается сбор раннего лука в Жамбылской и Туркестанской областях в объеме 161,2 тыс. тонн, что покроет потребность населения до сбора осеннего урожая.

В Туркестанской области с апреля ведется сбор ранней капусты. В настоящее время собрано 68,7 тыс. тонн, до конца июля ожидается сбор 125 тыс. тонн.

Как заявил Ербол Тасжуреков, потребность внутреннего рынка возможно обеспечить за счет ранней капусты из Туркестанской области.

20 мая заместитель премьер-министра – министра торговли и интеграции Серик Жумангарин поручил проверить наличие и качество прошлогоднего урожая, а также провести встречу с поставщиками овощей и стабфондами для уточнения потребности в ранних овощах.

Ранее в Бюро национальной статистики рассказали, как изменились цены на продукты в Казахстане за неделю.