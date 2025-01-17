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Экономика и бизнес

Аналитики подсчитали, насколько выросли цены на некоторые продукты в январе

продукты, еда, цены, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 13:57 Фото: Freepik
Как изменились цены на социально значимые продовольственные товары в январе, в материале Zakon.kz.

С 8 по 14 января цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) прибавили 0,5%, об этом сообщили аналитики Первого Кредитного Бюро. 

Отмечается, что более высокие недельные темпы в последний раз наблюдались в апреле 2022 года, когда рост цен на СЗПТ постепенно возвращался к норме после мартовского всплеска.

"Удорожание СЗПТ длится на протяжении 13 недель. И это, стоит признать, довольно долго: на значительных отрезках двух предыдущих лет таких затяжных серий не наблюдалось. Кстати, текущий скачок – не первый за последнее время, предыдущий был в ноябре (+0,4%)"ПКБ

В целом из 19 продуктов первой необходимости рост наблюдался по 10 позициям. К примеру, стоимость картофеля увеличилась на 4,7%. Для сравнения: в период с 2015 по 2024 год по итогам первого месяца картофель дорожал в среднем на 2,9%. При этом, по оценкам Бюро, текущий скачок цен не обусловлен сезонностью.

"Сильный рост цен на картофель традиционно наблюдается в мае и июне. Это связано с нехваткой овощехранилищ, оснащенных необходимым климатическим оборудованием: в обычных он начинает портиться к концу весны, что в итоге приводит к резким ценовым колебаниям". ПКБ

Подсолнечное масло выросло в цене на 1,8%. К слову, удорожание продукта наблюдается уже на протяжении 26 недель.  

Ранее в Нацбанке разъясняли, что увеличение цен производителей масел и жиров в обрабатывающей промышленности обусловлено удорожанием семян масличных культур в сельском хозяйстве. Дополнительное проинфляционное давление оказывает влияние на рост мировых цен на растительные масла, что усиливает влияние данных факторов на внутренний рынок. 

Ольга Кудряшова
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