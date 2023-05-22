Климатические активисты сбросили уголь в фонтан Треви, перекрасив воду в черный

Климатические активисты из группы "Последнее поколение" 21 мая сбросили разбавленный растительный уголь в воду знаменитого римского фонтана Треви в Италии, в результате чего вода стала черной, сообщает Zakon.kz.

В пресс-релизе группы "Последнее поколение" говорится, что черная жидкость, не причинившая фонтану никакого вреда, символизирует необходимость отказа от ископаемого топлива.



В акции протеста, которая состоялась около утром, приняли участие восемь климатических активистов. По сообщениям, полиция отреагировала незамедлительно и арестовала активистов примерно через полчаса.

Одна из участниц акции по имени Маттиа рассказала, что принять участие в "гражданском неповиновении" ее побудило продолжающееся катастрофическое наводнение в регионе Эмилия-Романья на северо-востоке Италии.

Наводнение, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек и пострадали десятки городов и деревень, достигло такой силы, что заставило премьер-министра Италии Джорджию Мелони досрочно покинуть саммит G7 в Японии. Она также отменила визит в Астану.

"Ужасная трагедия, произошедшая в эти дни в Эмилии-Романье, является предупреждением о мрачном будущем, которое ожидает человечество, состоящем из засухи, чередующейся со все более частыми и сильными наводнениями. Более того, по данным Банка Италии, каждый четвертый дом в Италии подвержен риску наводнения, ущерб от которого оценивается в 3 млрд каждый год. Единственный способ предотвратить это – прекратить выбросы, связанные с ископаемым топливом. Наше правительство, с другой стороны, продолжает невозмутимо предоставлять ископаемому топливу государственное финансирование на десятки миллиардов евро каждый год". активистка Маттиа

Роберто Гуалтьери, мэр Рима, осудил протест в своем заявлении и сказал, что фонтану необходима сложная операцию по очистке, которая потребует больших затрат.