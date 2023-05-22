В Караганде хозяин донерной отбился шваброй от пьяного посетителя
Фото: pixabay
В одном из районов Караганды произошла потасовка двух мужчин, сообщает Zakon.kz.
В полиции рассказали, что один из участников потасовки установлен. Им оказался 40-летний владелец донерной, от которого и поступило заявление.
По его словам в заведение зашел пьяный мужчина и начал шуметь, создавая конфликт. На замечания не реагировал.
"При выходе из помещения он резко выхватил нож из кармана и стал им размахивать. На что потерпевшему пришлось использовать как средство защиты - деревянную швабру".Пресс-служба ДП Карагандинской области
В сообщении страж порядка сказано: "зарегистрировано уголовное дело по ст. 293 УК РК "Хулиганство".
Кроме того, изъяты записи камер видеонаблюдения.
"Устанавливается виновное лицо," – заключили в пресс-службе.
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