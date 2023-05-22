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В Караганде хозяин донерной отбился шваброй от пьяного посетителя

В Караганде хозяин донерной отбился шваброй от пьяного посетителя Фото: pixabay
В одном из районов Караганды произошла потасовка двух мужчин, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что один из участников потасовки установлен. Им оказался 40-летний владелец донерной, от которого и поступило заявление.

По его словам в заведение зашел пьяный мужчина и начал шуметь, создавая конфликт. На замечания не реагировал.

"При выходе из помещения он резко выхватил нож из кармана и стал им размахивать. На что потерпевшему пришлось использовать как средство защиты - деревянную швабру".Пресс-служба ДП Карагандинской области

В сообщении страж порядка сказано: "зарегистрировано уголовное дело по ст. 293 УК РК "Хулиганство". 

Кроме того, изъяты записи камер видеонаблюдения.

"Устанавливается виновное лицо," – заключили в пресс-службе.

Ночью в микрорайоне Аксай-3 в Алматы произошла массовая драка.

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