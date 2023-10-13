Посетитель магазина в Караганде ударом ножа завершил ссору с незнакомцем

Конфликт мужчин, переросший в поножовщину, произошел 13 октября 2023 года в Караганде, сообщает Zakon.kz.

По информации полицейских, в одном из магазинов Караганды мужчина спровоцировал конфликт с посетителем.

Подозреваемый нанес оппоненту удары ножом, после чего скрылся, но его задержали по горячим следам.

"К поискам подозреваемого был задействован весь личный состав города Караганды. Благодаря записям с видеокамер нам удалось отследить передвижения подозреваемого. Сотрудникам полиции удалось установить и задержать нападавшего: им оказался 53–летний мужчина. ДП Карагандинской области

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Пострадавший мужчина госпитализирован в больницу.

12 октября 2023 стало известно известно о том, что на врача напали с ножом в Туркестанской области. Нападавшим оказался недовольный пациент. Его задержали сотрудники департамента полиции региона.