В Астане задержали подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана
Фото: pixabay
Полицейские Астаны задержали гражданина Узбекистана, который находится в межгосударственном розыске четыре года. Его подозревают в убийстве, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции, подозреваемый мужчина с 2019 года прятался в Астане. Сюда он приехал сразу после того, как, предположительно, совершил тяжкое преступление в Узбекистане.
Сотрудники полиции во время рейда "Розыск" обнаружили 31-летнего беглеца и поместили его в изолятор временного содержания Астаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции, отмечают в полиции.
Ранее стало известно, что трех подозреваемых в покушении на убийство, три года находившихся в розыске, задержали полицейские Улытауской области.
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