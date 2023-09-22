В Астане задержали подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана

Полицейские Астаны задержали гражданина Узбекистана, который находится в межгосударственном розыске четыре года. Его подозревают в убийстве, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции, подозреваемый мужчина с 2019 года прятался в Астане. Сюда он приехал сразу после того, как, предположительно, совершил тяжкое преступление в Узбекистане.

Сотрудники полиции во время рейда "Розыск" обнаружили 31-летнего беглеца и поместили его в изолятор временного содержания Астаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции, отмечают в полиции.

Ранее стало известно, что трех подозреваемых в покушении на убийство, три года находившихся в розыске, задержали полицейские Улытауской области.