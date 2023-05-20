Разыскиваемого во Франции мужчину задержали в Алматы
32-летнему К. инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, создание ОПГ и отмывание денежных средств.
Разыскиваемого задержали сотрудники миграционной службы, а также криминальной полиции Алматы.
Задержанного водворили в изолятор временного содержания Департамента полиции Алматы.
В январе 2023 года стало известно, что Казахстан и Франция договорились о помощи по уголовным делам. 15 февраля Касым-Жомарт Токаев подписал указ о ратификации этого договора.
Документ предусматривает проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
В числе таких мероприятий временная передача лиц, находящихся под стражей. Также такие условия позволяют направить запрос для обеспечения полноты расследований, допроса свидетелей, потерпевших, конфисковать вещественные доказательства.