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Разыскиваемого во Франции мужчину задержали в Алматы

полиция Франции Фото: pixabay
Задержанный является гражданином одного из соседних государств, которого разыскивали правоохранительные органы Франции. Розыск объявили по линии Интерпола, сообщает Zakon.kz.

32-летнему К. инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, создание ОПГ и отмывание денежных средств.

Разыскиваемого задержали сотрудники миграционной службы, а также криминальной полиции Алматы.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания Департамента полиции Алматы.

В январе 2023 года стало известно, что Казахстан и Франция договорились о помощи по уголовным делам. 15 февраля Касым-Жомарт Токаев подписал указ о ратификации этого договора.

Документ предусматривает проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

В числе таких мероприятий временная передача лиц, находящихся под стражей. Также такие условия позволяют направить запрос для обеспечения полноты расследований, допроса свидетелей, потерпевших, конфисковать вещественные доказательства.


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