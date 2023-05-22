Мужчина избил женщину на улице в Алматы

Фото: pixabay

В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как мужчина несколько раз ударил женщину на глазах детей и продавщицы овощей, сообщает Zakon.kz.

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