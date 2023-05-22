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Законодательство РК

Мужчина избил женщину на улице в Алматы

Мужчина избил женщину в Алматы Фото: pixabay
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как мужчина несколько раз ударил женщину на глазах детей и продавщицы овощей, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данный инцидент. Пострадавшая обратилась с заявлением жительница в Управление полиции Ауэзовского района.

По ее словам, малознакомый мужчина беспричинно избил ее.  

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.107 ч.2 УК РК", – говорится в сообщении. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Ранее в Алматы произошла массовая драка.


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