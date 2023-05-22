Мужчина избил женщину на улице в Алматы
Фото: pixabay
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как мужчина несколько раз ударил женщину на глазах детей и продавщицы овощей, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данный инцидент. Пострадавшая обратилась с заявлением жительница в Управление полиции Ауэзовского района.
По ее словам, малознакомый мужчина беспричинно избил ее.
"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.107 ч.2 УК РК", – говорится в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в Алматы произошла массовая драка.
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