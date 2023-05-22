Пьяный мужчина напал на 5-летнюю девочку в Талдыкоргане

В дачном массиве "Уйтас" близ Талдыкоргана мужчина напал на 5-летнюю девочку, сообщает Zakon.kz.

Семейная пара оставила свою дочь в машине. Они зашли в один из частных домов. Оказавшийся рядом прохожий напал на ребенка и, отобрал телефон, а также взял находившийся в бардачке автомобиля парфюм и попытался скрыться.

На крики девочки среагировал отец, которому удалось догнать грабителя и передать полицейским.



"Задержанный 22-летний парень находился в алкогольном опьянении. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, отбывал наказание в местах лишения свободы. Сейчас по факту грабежа начато досудебное расследование. Подозреваемый помещен в ИВС", – сообщили в полиции Талдыкоргана.

Ранее в Жамбылской области 80-летний мужчина обменял у 5-летней девочки телефон на яблоко.