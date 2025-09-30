Над 10-летней девочкой по пути из школы в Уральске надругался неизвестный мужчина

Полиция Уральска сутки ищет мужчину, напавшего на 10-летнюю девочку, которая возвращалась из школы, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях пишут, что ребенка душили и изнасиловали. Среди горожан тот факт, что изверг еще не пойман, вызывает большое беспокойство.

"Мы в шоке вообще. Иногда, например, я сам на работе, дочка сама приходит домой. А сейчас не знаю, сейчас боимся даже, как-то надо или с работы отпрашиваться, или как-то надо успевать… Я считаю, здесь надо везде камеры поставить. Внутри парка, везде камеры надо поставить", – рассказал КТК Ерлан Умиралиев.

Все произошло накануне около пяти вечера. В Уральске в такое время еще светло. Неизвестный напал на девочку в роще. Рядом школа, и мимо постоянно ходят дети. Вот и пострадавшая, вероятно, шла с занятий.

На месте с раннего утра работали оперативники, искали вещественные доказательства и другие зацепки, чтобы выйти на преступника. Раскрывать подробности нападения полицейские не торопятся, жертва все же ребенок. Но из-за этого дело обрастает слухами и домыслами. В чатах передают, что нападавших было сразу четверо.

В полиции подтвердили факт преступления и завели уголовное дело. Ищут все-таки одного подозреваемого. Пострадавшая девочка после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

"Ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к преступлению. Подчеркиваем, преступления против детей – одни из самых тяжких и нетерпимых в обществе. Лицо, причастное к данному деянию, непременно будет задержано". Замначальника ДП ЗКО Уланбек Абулхайыр

