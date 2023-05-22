Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Назначена новый замглавы ДП Астаны

Назначена новый замглавы ДП Астаны Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность заместителя начальника ДП города Астаны назначена полковник полиции Салтанат Бегасилова, сообщает Zakon.kz.

Начальник ДП города Марат Тулебаев представил ее личному составу, передает telegram-канал POLISIA.KZ.

Салтанат Бегасилова родилась 29 августа 1972 года в городе Уш-Тобе Каратальского района Алматинской области. Проработала 25 лет в органах внутренних дел на различных должностях. Последние 3 года занимала должность заместителя начальника департамента, начальника Управления перспективных технологий Департамента информатизации и связи МВД РК.

Новый заместитель будет курировать вопросы по развитию цифровизации и информатизации, которые имеют важное значение для совершенствования работы правоохранительной системы в столице.

Читайте также

Четыре новых объекта культуры презентовано в Акмолинской области

На территории города "G4 City" в Алматинской области создана специальная экономическая зона

Сингапурская компания построит в Жамбылской области завод по производству фосфорсодержащих удобрений

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
небо
Опасные погодные явления по Казахстану на 22 мая
Алексей Панин МВД Розыск
Алексея Панина объявили в международный розыск
карусель
В Шымкенте аттракцион с людьми завис на высоте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления