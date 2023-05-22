Назначена новый замглавы ДП Астаны

Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность заместителя начальника ДП города Астаны назначена полковник полиции Салтанат Бегасилова, сообщает Zakon.kz.

Начальник ДП города Марат Тулебаев представил ее личному составу, передает telegram-канал POLISIA.KZ.

Салтанат Бегасилова родилась 29 августа 1972 года в городе Уш-Тобе Каратальского района Алматинской области. Проработала 25 лет в органах внутренних дел на различных должностях. Последние 3 года занимала должность заместителя начальника департамента, начальника Управления перспективных технологий Департамента информатизации и связи МВД РК.

Новый заместитель будет курировать вопросы по развитию цифровизации и информатизации, которые имеют важное значение для совершенствования работы правоохранительной системы в столице.