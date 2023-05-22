Горные козлы устроили спарринг в Чарынском каньоне
Фото: pixabay
Горных козлов сняли на видео в Чарынском каньоне. Они попали в фотоловушку 22 мая, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовано на официальной странице Национального парка "Чарынский каньон" в Instagram.
На кадрах видно, как горные козлы устроили спарринг. Во время сражения никто не пострадал.
Горные козлы очень ловкие и выносливые животные. Они способны взобраться по отвесной скале и прожить на скудной растительности.
Ранее горные козлы с детенышами попали на камеру в Чарынском каньоне.
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