Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Горные козлы устроили спарринг в Чарынском каньоне

Горные козлы устроили спарринг Фото: pixabay
Горных козлов сняли на видео в Чарынском каньоне. Они попали в фотоловушку 22 мая, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано на официальной странице Национального парка "Чарынский каньон" в Instagram.

На кадрах видно, как горные козлы устроили спарринг. Во время сражения никто не пострадал.

Горные козлы очень ловкие и выносливые животные. Они способны взобраться по отвесной скале и прожить на скудной растительности. 

Ранее горные козлы с детенышами попали на камеру в Чарынском каньоне.

Читайте также

Жителя Актобе осудили за оскорбительные сообщения, отправленные бывшей девушке

Главное за день: задержаны причастные к побегу Кудебаева, Масимов не согласен с приговором

Град, пыльная буря: прогноз погоды в Казахстане на 23 мая

Анастасия Стативкина
Интересное Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
небо
Опасные погодные явления по Казахстану на 22 мая
Алексей Панин МВД Розыск
Алексея Панина объявили в международный розыск
карусель
В Шымкенте аттракцион с людьми завис на высоте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления