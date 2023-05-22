Горные козлы устроили спарринг в Чарынском каньоне

Горных козлов сняли на видео в Чарынском каньоне. Они попали в фотоловушку 22 мая, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано на официальной странице Национального парка "Чарынский каньон" в Instagram.

На кадрах видно, как горные козлы устроили спарринг. Во время сражения никто не пострадал.

Горные козлы очень ловкие и выносливые животные. Они способны взобраться по отвесной скале и прожить на скудной растительности.

Ранее горные козлы с детенышами попали на камеру в Чарынском каньоне.