Удивленный горный козел в Чарынском каньоне залетел в кадр
Фото: Instagram/qazaqormany
Администрация Чарынского государственного национального природного парка разместила очередное видео с дикими животными. На этот раз героем, рассмешившим пользователей Сети, стал удивленный горный козел, сообщает Zakon.kz.
Видео специалисты парка разместили 1 ноября 2024 года на странице в Instagram. Также отмечено, что увлекательные кадры были сделаны еще летом.
Кроме горного козла, можно увидеть еще и лису.
Комментаторам понравилось видео, один из пользователей оставил следующий отзыв: "Я-то местный, а ты кто?"
"Каждый кадр напоминает нам о богатстве природы и важности ее охраны. Давайте работать вместе, чтобы сохранить природу!" – подытожили в парке.
Днем ранее, 31 октября, восхитительный сибирский горный козел прошелся перед фотоловушкой на востоке Казахстана. Его можно посмотреть по этой ссылке.
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