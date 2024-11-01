Удивленный горный козел в Чарынском каньоне залетел в кадр

Администрация Чарынского государственного национального природного парка разместила очередное видео с дикими животными. На этот раз героем, рассмешившим пользователей Сети, стал удивленный горный козел, сообщает Zakon.kz.

Видео специалисты парка разместили 1 ноября 2024 года на странице в Instagram. Также отмечено, что увлекательные кадры были сделаны еще летом.

Кроме горного козла, можно увидеть еще и лису.

Комментаторам понравилось видео, один из пользователей оставил следующий отзыв: "Я-то местный, а ты кто?"

"Каждый кадр напоминает нам о богатстве природы и важности ее охраны. Давайте работать вместе, чтобы сохранить природу!" – подытожили в парке.

Днем ранее, 31 октября, восхитительный сибирский горный козел прошелся перед фотоловушкой на востоке Казахстана. Его можно посмотреть по этой ссылке.