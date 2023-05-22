На 250 млн долларов подписали соглашения Казахстан и Сингапур

В рамках казахстанско-сингапурского бизнес-форума подписано 12 соглашений в таких стратегических отраслях, как транспортно-логистическая, горно-металлургическая промышленность и цифровизация, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" Жандоса Темиргали, казахстанско-сингапурский форум собрал 200 участников.

"Между Казахстаном и Сингапуром было подписано 12 документов на общую сумму свыше 250 млн долларов. Это проекты в сферах транспорта, логистики, горно-металлургического сектора и цифровизации. Они стратегические. Например, такой проект как G4 City - это специальная экономическая зона, которая располагается между Алматы и Капчагайским водохранилищем. Это долгосрочный проект развития агломерации, сопредельных территорий и дальнейшего развития всей области". Жандос Темиргали

Также достигнуты договоренности по реализации проекта сингапурскими компаниями "Surbana Jurong" и PCА International по развитию Транскаспийского международного транспортного коридора, который является кратчайшим сухопутным путем между крупнейшими рынками Восточной Азии и Европейского союза, то есть между Китаем и ЕС.

Как добавил представитель НК "Kazakh Invest", за счет реализации этого проекта ожидается удешевление перевозок по данному маршруту.

"PCА является экспертом в развитии мультимодальной логистики. Речь идет о железнодорожном, автомобильном трансферте, морском пути Транскаспийского коридора. Кроме того, идет цифровизация этого маршрута, что предполагает сокращение транзакций и бесшовные транзиты. Соответственно, как предполагается, это удешевит перевозки по этому маршруту, сократит издержки. Это позволит Казахстану нарастить свой транспортно-логистический потенциал". Жандос Темиргали

В целом, по его данным, за последние несколько лет наблюдается растущий тренд торгово-экономического сотрудничества с Сингапуром, увеличивается объем торговли и инвестиций.



"За прошедший год от Сингапура Казахстан получил более 400 млн долларов США прямых инвестиций. За последние 10 лет этот объем составил 1,3 млрд долларов. Пул инвестпроектов сингапурской стороной составляет 12 проектов на общую сумму 640 млн долларов. Это транспортно-логическая отрасль, аграрная, горно-металлургическая и цифровизация. Такой диверсифицируемый пул проектов". Жандос Темиргали

Как он заключил, казахстанско-сингапурский бизнес-форум послужил катализатором для дальнейшего развития отношений. Крупные сингапурские компании приехали в рамках официального визита своего президента и попутно подписали ключевые соглашения.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом.