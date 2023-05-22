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В Шымкенте мужчину осудили на 9 лет за убийство жены в первую брачную ночь

В Шымкенте мужчину осудили на 9 лет за убийство жены в первую брачную ночь Фото: Zakon.kz
В Шымкенте вынес приговор мужчине, убившему свою жену в первую брачную ночь, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, его признали виновным и осудили на 9 лет. 

"Был вынесен приговор в отношении подозреваемого Жаналиева. Он был признан виновным по статье умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего и приговорен к 9 годам лишения свободы. Судом было установлено то, что подсудимый вступил в брак с пострадавшей. В ночное время произошел скандал. В ходе этого скандала подсудимый нанес потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась, не приходя в сознание", – сказал судья межрайонного суда по уголовным делам Сабит Туреханов.

Подсудимый вину не признал. 

Тело 32-летней женщины обнаружили в Шымкенте 26 июня 2022 года. Мать погибшей записала видеообращение. Женщина отметила, что ее дочь погибла от рук мужа в первую брачную ночь. При этом брак не был зарегистрирован официально. Пара совершила лишь традиционный обряд.

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Анастасия Стативкина
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