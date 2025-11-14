#АЭС в Казахстане
Мир

В первую брачную ночь британка потратила все подаренные деньги

семья развалилась из-за пристрастий молодой супруги, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 19:41 Фото: unsplash
Жительница Уэльса Элисс Хаббард в первую брачную ночь проиграла все подаренные деньги в онлайн-казино, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wales Online, игровая зависимость девушку преследовала с детства. Как выяснилось, в девять лет она уже играла в игровые автоматы, затем стала тратить зарплату в онлайн-казино, а позже начала брать займы.

Согласно данным издания, порой Хаббард проигрывала до 40 тыс. евро в год, но ей удавалось скрывать зависимость от самых близких. Пик лудомании пришелся на день ее свадьбы. По информации портала, когда это обнаружил ее бывший партнер, их семейная жизнь была разрушена.

Известно, что женщина обратилась в реабилитационный центр, где ей оказали психологическую поддержку. Но процесс выздоровления не был легким, и она пережила рецидив.

В данное время использует свой опыт, чтобы помочь другим людям, имеющим зависимости.

"Я больше не несу в себе этот стыд. Прошлое осталось в прошлом", – уверена она.

Ранее сообщалось, что отслеживание играющих в азартные игры военных с помощью ИИ могут внедрить в Казахстане.

Елена Беляева
Елена Беляева
