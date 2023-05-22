Электронные сигареты без документов на 2,4 млрд тенге пытались ввезти в Казахстан
Фото: пресс-служба КНБ РК
Пограничной службой КНБ совместно с сотрудниками ДГД задержаны трое граждан Казахстана, пытавшихся на грузовых автомашинах ввезти крупную партию электронных сигарет без сопроводительных документов, сообщает Zakon.kz.
Задержание произошло на автомобильном пункте пропуска "Достык" в ходе пограничного контроля, передает пресс-служба КНБ РК.
Предварительная стоимость изъятого товара составляет 2,4 млрд тенге.
Указанные лица и груз переданы в территориальное подразделение Департамента экономических расследований МФ РК для дальнейшего разбирательства.
Фото: пресс-служба КНБ РК
17 мая в Костанайской области сотрудники КНБ пресекли незаконный вывоз партии сигарет на 50 млн тенге.
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