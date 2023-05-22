Электронные сигареты без документов на 2,4 млрд тенге пытались ввезти в Казахстан

Фото: пресс-служба КНБ РК

Пограничной службой КНБ совместно с сотрудниками ДГД задержаны трое граждан Казахстана, пытавшихся на грузовых автомашинах ввезти крупную партию электронных сигарет без сопроводительных документов, сообщает Zakon.kz.

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