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Кража золота на сумму больше 4 млн тенге – в Алматинской области задержали подозреваемых

Кража золота на сумму больше 4 млн - в Алматинской области задержали подозреваемых Фото: Zakon.kz
Полицейские Алматинской области раскрыли крупную кражу, сообщает Zakon.kz.

7 апреля в УП города Конаева с письменным заявлением обратилась 55-летняя жительница поселка Шенгельды. Неизвестные вынесли из ее дома золотые изделия на общую сумму 4 млн 170 тыс. тенге, передает telegram-канал POLISIA.KZ.

Следственно-оперативная группа установила, что подозреваемые проникли в дом, отжав пластиковые окна.

Факт зарегистрирован в полиции областного центра по п. 3 ч. 3 ст. 188 УК РК. Установлена группа подозреваемых, 1992, 1997 и двое 1996 г.р. Все они водворены под стражу.


Подозреваемые дали признательные показания в совершении четырех краж на территории Конаева и три эпизода – в соседнем регионе.

Проводятся все необходимые следственные мероприятия, также указанные лица проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В ночь на 20 мая полицейские Кызылорды задержали в центре города участников драки.

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