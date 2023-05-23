В Семее малыш выпал из окна 4 этажа

В одном из микрорайонов Семея их окна четвертого этажа выпал малыш, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошла 22 мая около 12:30 в 1 микрорайоне города Семея, передает Объектив Восток.

По сообщениям очевидцев, ребенок 2019 года рождения, облокотился на оконную сетку и вместе с ней выпал вниз.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

Малыша с многочисленными травмами экстренно увезли в детское отделение областной больницы.

10 мая двухлетний малыш погиб, выпав из окна на седьмом этаже в одном из районов Караганды.