Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Семее малыш выпал из окна 4 этажа

В Семее малыш выпал из окна 4 этажа Фото: pexels
В одном из микрорайонов Семея их окна четвертого этажа выпал малыш, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошла 22 мая около 12:30 в 1 микрорайоне города Семея, передает Объектив Восток.

По сообщениям очевидцев, ребенок 2019 года рождения, облокотился на оконную сетку и вместе с ней выпал вниз.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

Малыша с многочисленными травмами экстренно увезли в детское отделение областной больницы.

10 мая двухлетний малыш погиб, выпав из окна на седьмом этаже в одном из районов Караганды.

Читайте также

Двух человек на самокате сбил водитель маршрутки в центре Уральска

В Павлодаре ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб

В Абайской области на границе с Россией вспыхнул сильный лесной пожар

Константин Вноровский
Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
небо
Опасные погодные явления по Казахстану на 22 мая
Алексей Панин МВД Розыск
Алексея Панина объявили в международный розыск
карусель
В Шымкенте аттракцион с людьми завис на высоте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления