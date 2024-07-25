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Трехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа в Астане

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, детская больница, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 22:21 Фото: primeminister.kz
В Астане 25 июля трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в МЧС РК. 

"Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Инцидент произошел сегодня в Астане на территории многоэтажного жилого дома", – говорится в сообщении.

Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.

Ранее похожий инцидент произошел в Сатпаеве. Четырехлетний малыш выпал из окна пятого этажа. 

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