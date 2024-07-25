Трехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа в Астане
Фото: primeminister.kz
В Астане 25 июля трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в МЧС РК.
"Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Инцидент произошел сегодня в Астане на территории многоэтажного жилого дома", – говорится в сообщении.
Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.
Ранее похожий инцидент произошел в Сатпаеве. Четырехлетний малыш выпал из окна пятого этажа.
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