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В Павлодаре ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб

В Павлодаре ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб Фото: Zakon.kz
Шестилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа дома Павлодара и погиб от полученных травм на месте, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась вечером 21 мая на улице Чокина. Как рассказали в областном управлении здравоохранения, шестилетний мальчик выпал из окна, расположенного на восьмом этаже. Об этом пишет Pavlodarnews.

"В скорую помощь поступил вызов, что с восьмого этажа жилого дома упал ребенок. Через четыре минуты бригада 103 была на месте, однако шестилетний мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью". Пресс-служба управления здравоохранения Павлодарской области

Напомним, что ранее стало известно о подобном случае в Семее. Там четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Ребенка госпитализировали с различными травмами.

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