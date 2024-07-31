Ребенок погиб после падения из окна в Темиртау

31 июля шестилетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Темиртау. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ДЧС Карагандинской области, предположительно, трагедия произошла, когда ребенок остался без присмотра взрослых.

"Из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, выпал мальчик 2018 года рождения. От полученных травм ребенок скончался на месте", – рассказали в ДСЧ региона.

Согласно данным статистики, с начала текущего года в Карагандинской области выпали из окон 18 детей. Из них трое случаев – с летальным исходом.

Спасатели в очередной раз напомнили: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, которые не предназначены для защиты от падений. Окна квартир, где есть дети, должны быть оборудованы специальными защитными устройствами. Также не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.

20 июля 2024 года в городе Косшы четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Тогда малыша удалось спасти.