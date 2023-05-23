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Жителя Актобе осудили за оскорбительные сообщения, отправленные бывшей девушке

Жителя Актобе осудили за оскорбительные сообщения, отправленные бывшей девушке Фото: pixabay
В суде Актобе вынесли приговор местному жителю, который высылал оскорбления в мессенджере бывшей девушке и ее маме, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратилась мать девушки. Как стало известно, молодой человек бросил девушку, когда узнал, что она беременна. После того, как девушка решила оставить ребенка, мужчина стал писать ей сообщения с оскорблениями в адрес самой бывшей и ее мамы, пишет Диапазон.

В суде бывший молодой человек своей вины не признал. Он отрицает, что оскорблял потерпевших. Заявительница же настаивала: оскорбления были, также мужчина требовал, чтобы девушка избавилась от ребенка. Выяснилось к тому же, что мужчина женат.

За моральные страдания потерпевшие потребовали от подсудимого миллион тенге.

Суд признал мужчину виновным в оскорблениях с использованием информационно-коммуникационных сетей. Согласно приговору, он будет отрабатывать 50 часов общественных работ. Потерпевшим осужденный обязан выплатить 400 тысяч тенге за причиненный моральный ущерб.

В конце апреля районный суд Восточно-Казахстанской области привлек к административной ответственности пенсионерку за брань на рынке. К ответственности за нецензурную брань казахстанцев начали привлекать после вступления нового закона в силу.

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