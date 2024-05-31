Задушил, пока спали дети: за убийство бывшей жены осудили казахстанца

В Актобе вынесли приговор мужчине, который убил бывшую супругу, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области.

Судом установлено, что 1 февраля 2024 года в п. Саркол Темирского района подсудимый, находясь дома у бывшей жены, во время ссоры начал душить ее. В результате механической асфиксии женщина скончалась.

В суде подсудимый вину признал полностью.

"Приговором суда К. признан виновным по ст. 99 ч. 1 УК ("Убийство") и ему назначено 11 лет лишения свободы. С осужденного в пользу потерпевшей взысканы 20 000 000 морального вреда, 318 062 тенге материального ущерба", – сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее об этом убийстве рассказывали правозащитники. С их слов, мужчина напал на бывшую супругу, когда она отвернулась, чтобы поставить чайник. После преступления мужчина сел в такси и уехал. Дома остались трое маленьких детей. Утром дети нашли маму на кухне.

В апреле 2024 года мы рассказывали о жутком преступлении в Караганде. Там мужчина убил бывшую жену на глазах у детей.