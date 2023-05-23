Двух человек на самокате сбил водитель маршрутки в центре Уральска

Водитель маршрутного автобуса сбил двух человек на электросамокате. Авария произошла на проспекте Назарбаева в центре Уральска, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции, водитель маршрутного автобуса не пропустил электросамокат, на котором ехали два человека. В момент аварии молодые люди переезжали проезжую часть, передает Мой город.

Пострадавшим 20 и 21 год. Оба были доставлены в травмпункт больницы, где их осмотрели медики. После медобследования оба пострадавших отправились домой.

Полицейские составили протокол в отношении водителя автобуса. Ему грозит штраф в 10 МРП за "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения", статья 600 КоАП РК.

В этот же день в Алматы произошла серьезная авария, в которой пострадали два человека. Два автомобиля выбросило на обочину после столкновения на проспекте Абая, между улицами Саина и Бауыржана Момышулы.

