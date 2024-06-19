В Уральске двух водителей автобусов привлекли к ответственности

В Уральске двух водителей привлекли к ответственности за превышение выбросов загрязняющих веществ у их автобусов, сообщает Zakon.kz.

Нарушения зафиксированы у двух из 18 проверенных автобусов. Об этом на официальной странице в Facebook пишет пресс-служба Департамента экологии по Западно-Казахстанской области. Мониторинг выбросов автомобильных транспортов в Уральске проводился ими совместно с полицейскими во время оперативно-профилактического мероприятия "Автобус".

Фото: пресс-служба Департамента экологии ЗКО

По итогам водители двух автобусов были привлечены к ответственности по статье 334 КоАП РК "Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах". На первый раз, согласно статье, им выдали предупреждения.

А в Кокшетау кондуктор Даметкен Торегулова посвятила работе в общественном транспорте свыше 20 лет.