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Законодательство РК

В Уральске двух водителей автобусов привлекли к ответственности

Загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 06:36 Фото: пресс-служба Департамента экологии ЗКО
В Уральске двух водителей привлекли к ответственности за превышение выбросов загрязняющих веществ у их автобусов, сообщает Zakon.kz.

Нарушения зафиксированы у двух из 18 проверенных автобусов. Об этом на официальной странице в Facebook пишет пресс-служба Департамента экологии по Западно-Казахстанской области. Мониторинг выбросов автомобильных транспортов в Уральске проводился ими совместно с полицейскими во время оперативно-профилактического мероприятия "Автобус".

Загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 06:36

Фото: пресс-служба Департамента экологии ЗКО

По итогам водители двух автобусов были привлечены к ответственности по статье 334 КоАП РК "Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах". На первый раз, согласно статье, им выдали предупреждения.

А в Кокшетау кондуктор Даметкен Торегулова посвятила работе в общественном транспорте свыше 20 лет.

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