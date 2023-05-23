Фанаты Димаша в Перу устроили акцию в честь дня рождения кумира

В честь приближающегося дня рождения Димаша Кудайбергена его фанаты в Перу устроили благотворительную акцию для сирот, сообщает Zakon.kz.

Перуанские фан-клубы Dimash Qudaibergen Peru World и Dimash Kudaibergen Peru Dears объединились и провели благотворительную акцию социальной помощи мальчикам из приюта "Детский городок". В приюте живут мальчики школьного возраста, оставшиеся без родителей, пишет официальный сайт Димаша.

"Через свои официальные социальные сети фан-клубы распространили реквизиты этого приюта, чтобы Dears могли делать прямые пожертвования этому учреждению в течение мая. Кроме того, 20 мая перуанские поклонники Димаша также пожертвовали в "Детский городок" нескоропортящиеся продукты питания", – сказано в сообщении.

Организаторы акции подчеркивают, что вдохновил их на такой поступок сам кумир и его любовь к детям.

Ранее известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген обратился к поклонникам, пообещав им представить новую песню в свой день рождения – 24 мая. Напомним, что популярному певцу на днях исполнится 29 лет.