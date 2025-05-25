#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
510.84
579.7
6.39
Культура и шоу-бизнес

Фанаты Димаша Кудайбергена из Парагвая провели необычную акцию

певцы, казахстанский шоу-бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 10:41 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
В честь дня рождения Димаша Кудайбергена фан-клуб артиста в Парагвае организовал трогательную благотворительную акцию, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта артиста, мероприятие состоялось в городе Асунсьон.

Фото: dimashnews

"От имени любимого певца фанаты навестили детско-юношеский центр, где около 200 детей и подростков из социально уязвимого района занимаются музыкой. Они осваивают вокал, а также игру на музыкальных инструментах", – говорится в сообщении.

Юным музыкантам привезли подарки, а также рассказали им о творчестве казахстанского певца. К слову, по словам представителей фан-клуба, о Димаше дети не просто знают, но и уже давно вдохновляются его творчеством, а также мечтают однажды увидеть его лично.

Фото: dimashnews

24 мая 2025 года казахстанский певец с мировым именем Димаш Кудайберген отметил 31-й день рождения. Как звезду поздравили в Астане – читайте здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Продюсеры "Голодных игр" открыли кастинг в поисках одного человека
Культура и шоу-бизнес
08:44, Сегодня
Продюсеры "Голодных игр" открыли кастинг в поисках одного человека
Иван Ургант неожиданно выступил на мероприятии в Москве
Культура и шоу-бизнес
07:07, Сегодня
Иван Ургант неожиданно выступил на мероприятии в Москве
Димаш Кудайберген отпраздновал 31-летие: Астана засияла в его честь
Культура и шоу-бизнес
01:10, 25 мая 2025
Димаш Кудайберген отпраздновал 31-летие: Астана засияла в его честь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: