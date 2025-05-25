Фанаты Димаша Кудайбергена из Парагвая провели необычную акцию

В честь дня рождения Димаша Кудайбергена фан-клуб артиста в Парагвае организовал трогательную благотворительную акцию, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта артиста, мероприятие состоялось в городе Асунсьон.

Фото: dimashnews

"От имени любимого певца фанаты навестили детско-юношеский центр, где около 200 детей и подростков из социально уязвимого района занимаются музыкой. Они осваивают вокал, а также игру на музыкальных инструментах", – говорится в сообщении.

Юным музыкантам привезли подарки, а также рассказали им о творчестве казахстанского певца. К слову, по словам представителей фан-клуба, о Димаше дети не просто знают, но и уже давно вдохновляются его творчеством, а также мечтают однажды увидеть его лично.

Фото: dimashnews

24 мая 2025 года казахстанский певец с мировым именем Димаш Кудайберген отметил 31-й день рождения. Как звезду поздравили в Астане – читайте здесь.