Фанаты Димаша Кудайбергена из Парагвая провели необычную акцию
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
В честь дня рождения Димаша Кудайбергена фан-клуб артиста в Парагвае организовал трогательную благотворительную акцию, сообщает Zakon.kz.
По информации официального сайта артиста, мероприятие состоялось в городе Асунсьон.
Фото: dimashnews
"От имени любимого певца фанаты навестили детско-юношеский центр, где около 200 детей и подростков из социально уязвимого района занимаются музыкой. Они осваивают вокал, а также игру на музыкальных инструментах", – говорится в сообщении.
Юным музыкантам привезли подарки, а также рассказали им о творчестве казахстанского певца. К слову, по словам представителей фан-клуба, о Димаше дети не просто знают, но и уже давно вдохновляются его творчеством, а также мечтают однажды увидеть его лично.
Фото: dimashnews
24 мая 2025 года казахстанский певец с мировым именем Димаш Кудайберген отметил 31-й день рождения. Как звезду поздравили в Астане – читайте здесь.
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