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Актюбинцы задыхаются от смрада с мусорной площадки – СМИ

актюбинцы задыхаются от смрада с мусорной площадки, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 01:52 Фото: pixabay
Жители актюбинского двора просят спасти их от антисанитарии. Люди задыхаются от смрада, который доносится с мусорной площадки, сообщает Zakon.kz.

При этом сами контейнеры абсолютно чистые, отмечает КТК. Их вовремя убирают коммунальные службы. Но рядом с ними настоящий кошмар. У жильцов не выдерживают нервы.

"Вот эта свалка, она уже для нас невозможна. Постоянно она заполнена. Мусор никогда не вывозят вовремя. Она переполняется, начинает гнить, вонять. Окна здесь открыть невозможно. Все люди у нас страдают этого дома. Весь мусор потом туда, во двор к нам, идет". Дина Молдагалиева

Люди говорят, что уже забыли, как дышать полной грудью. Ведь при такой жаре зловоние со стихийной свалки доносится даже через закрытые окна. При этом гора отходов около мусорных контейнеров растет изо дня в день.

По словам жильцов, эти отходы им подбрасывают со всей округи. Но вот поймать за руку нечистоплотных соседей пока не получается. И теперь они просят чиновников установить на территории мусорки видеокамеры. Им уже пообещали помощь и в акимате, и в компании, которая вывозит отходы.

"Нужно просто установить видеонаблюдение, видеокамеры – и просто личность нужно выявить этого нарушителя. Также наложить на него штраф по статье 505. Это поможет. Только штрафами людей можно к порядку приучать, только штрафами". Мастер участка ТОО "Neo Plus" Мирамгуль Жетибаева

Ранее сообщалось, что канализационные испарения душат жильцов дома до 15-го этажа в Астане.

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