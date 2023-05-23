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Самого результативного хоккеиста Казахстана назвали по итогам ЧМ-2023

Самого результативного хоккеиста Казахстана назвали по итогам ЧМ-2023 Фото: Icehockey.kz
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Евгений Рымарев стал самым результативным игроком по итогам Чемпионата мира 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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Во время участия казахстанской сборной в Чемпионате мира по хоккею Евгений Рымарев сыграл семь матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, пишет Sports.kz.

Нападающего назвали самым результативным игроком сборной по итогам прошедших мировых соревнований.

Напомним, что в итоге ЧМ сборная Казахстана победой завершила участие в соревнованиях и набрала семь очков в группе В. Самым ярким событием прошедшего соревнования стала четырехлетняя прописка наших хоккеистов в элитном дивизионе.

На этом турнире казахстанские хоккеисты победили Норвегию (4:3 по буллитам), Словакию (4:3 по буллитам) и Словению (4:3) и проиграли Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канаде (1:5) и Латвии (0:7).

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