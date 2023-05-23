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Ученые оценили вред грудных имплантов

Ученые оценили вред грудных имплантов Фото: pixabay
Российский пластический хирург Никита Молотков рассказал, чем опасна большая силиконовая грудь. По его словам, она приводит к серьезной нагрузке на позвоночник, сообщает Zakon.kz.

В продолжении он уточнил, что нагрузка становится причиной нарушения осанки, появления сколиоза и образования грыж межпозвоночных дисков.

В разговоре с "Газете.Ru" врач отметил, многие женщины с большой от природы грудью обращаются к пластическим хирургам для ее уменьшения.

Кроме того, большие импланты могут привести к быстрому растяжению кожи молочных желез и стремительному опущению груди.

"Нужно понимать, что чем больше имплант, тем больший объем полости под него должен создать пластический хирург во время операции".Никита Молотков

А это, заключил специалист, ведет к большой травме, что впоследствии увеличивает риск послеоперационных осложнений, а также может привести к нарушению чувствительности молочных желез.

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