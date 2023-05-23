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Когда начнется купальный сезон в Астане

купальный сезон, Астана, спасатели Фото: Zakon.kz
Начальник столичного управления гражданской обороны ДЧС Азамат Кусаинов на брифинге напомнил правила поведения на воде перед стартом купального сезона, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Кусаинов сообщил, что в столице официально разрешено купание на четырех участках – центральный пляж, зоны отдыха "Три пескаря", "Столичный двор" и коммунальный прял в районе моста Бейсековой.

Столичные спасатели, по его словам, готовятся к старту купального сезона: устанавливают предупреждающие знаки у водоемов, а также проводят лекции в школах города.

"Купальный сезон начинается каждый год 1 июня. Надо купаться в специально оборудованных местах, бассейнах, пляжах, где есть спасатели. Нижняя температура воды для безопасного плавания для здоровых людей составляет  +18, а температура воздух должна составлять при этом минимум +23. Но детям и больным такая температура купание опасна для здоровья и жизни", – заявил спикер.

Он также указал на то, что согласно статистике в 80 % случаев, люди тонут в воде в состоянии алкогольного опьянения, а также из-за купания в не оборудованных и незнакомых местах.

Также на Алаколе полным ходом идет подготовка к купальному сезону, который в этом году откроется 5 июня.

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